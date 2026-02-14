Rencontre autour de la poésie péruvienne, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Rencontre autour de la poésie péruvienne Vendredi 6 mars, 18h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T18:30:00+01:00 – 2026-03-06T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T18:30:00+01:00 – 2026-03-06T20:00:00+01:00

Une soirée est organisée autour de la poésie péruvienne contemporaine avec la poétesse, éditrice et sociologue Teresa Cabrera venue spécialement du Pérou pour l’occasion.

Cette soirée inscrite dans le cadre du projet « Les rives embrassées », de l’association KLAC, se clôturera par une lecture bilingue de textes de la poétesse.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine

En partenariat avec l’association KLAK poésie péruvienne contemporaine lecture

