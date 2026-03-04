Rencontre autour de Le Roi d’Ys avec l’Opéra national du Rhin, Kléber, STRASBOURG

Rencontre autour de Le Roi d’Ys avec l’Opéra national du Rhin Mardi 10 mars, 18h00 Kléber Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T19:15:00+01:00

Fin : 2026-03-10T18:00:00+01:00 – 2026-03-10T19:15:00+01:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

En partenariat avec l’Opéra national du Rhin

La magnifique cité d’Ys, perle de la Bretagne, s’élève fière et sans pareille dans la baie de Douarnenez. Construite sous le niveau de la mer, elle est préservée des flots destructeurs par une puissante digue, percée d’écluses dont le mécanisme est protégé par la famille royale. Pour sceller la paix avec le belliqueux prince Karnac, le roi d’Ys lui accorde la main de sa fille aînée, Margared. Mais le retour de Mylio, longtemps porté disparu, sème le trouble dans l’esprit de la future mariée, qui brise ses vœux devant l’autel, causant le début d’une nouvelle guerre. Margared est mortifiée en apprenant que sa sœur Rozenn épousera Mylio si celui-ci triomphe des armées de Karnac. Blessée dans son amour, l’ombrageuse beauté s’apprête à livrer les secrets de la cité d’Ys à l’ennemi de son peuple.

Venez découvrir les coulisses de cet opéra lors d’une rencontre exceptionnelle avec Pierre-André Weitz, scénographe, Samy Rachid, chef d’orchestre, Anaïk Morel et Lauranne Oliva, solistes, interprètes des rôles de Margared et Rozenn. Un échange animé par Camille Lienhard.

À découvrir à l’Opéra national du Rhin du 11 au 29 mars 2026.

Le Roi d’Ys est un opéra de Édouard Lalo, dirigé par Samy Rachid.

Photographie : ©Theresa Pewal ©Ruth Kappus ©Henri Buffetaut ©André Weitz

Kléber 30 rue du 22 Novembre,STRASBOURG STRASBOURG 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« link »: « https://www.operanationaldurhin.eu/fr/spectacles/saison-2526/opera/le-roi-dys »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus En partenariat avec l’Opéra national du Rhin La magnifique cité d’Ys, perle de la Bretagne, s’élève fi … Rencontre