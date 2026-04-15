Rencontre autour des Noces de Figaro avec l’Opéra national du Rhin, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre autour des Noces de Figaro avec l’Opéra national du Rhin Lundi 27 avril, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T18:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:15:00+02:00

Fin : 2026-04-27T18:00:00+02:00 – 2026-04-27T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

En partenariat avec l’Opéra national du Rhin

Abus de pouvoir, adultère, secret de famille, trafic d’influence et magouilles en tout genre : rien ne va plus dans le clan Almaviva ! Après des années de vie commune, le Comte se désintéresse de la Comtesse, au grand désespoir de celle-ci. Il use de toute son autorité pour tenter de ravir la belle Susanne, une employée au service de sa femme, à Figaro, son homme à tout faire, alors que les deux tourtereaux s’apprêtent à convoler en justes noces. Leur union est également mise en péril par les manigances de Marcelline et de Basilio, prêts à ressortir certains vieux dossiers plutôt compromettants pour Figaro. Quant au jeune et bouillonnant Chérubin, travaillé par les tourments et les hormones de l’adolescence, il désire toutes les femmes : Barberine, Susanne… et même sa marraine la Comtesse.

Adapté de la subversive comédie Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, ce premier opus de la légendaire collaboration entre Mozart et le librettiste Lorenzo Da Ponte conserve l’esprit irrévérencieux de son modèle, tout en mettant davantage l’accent sur la ruse, l’humour et l’émotion pour critiquer les privilèges et les travers d’une classe dominante décomplexée.

Venez découvrir les coulisses de cet opéra lors d’une rencontre exceptionnelle avec Corinna Niemeyer, Andreea Soare, et Camille Chopin, un échange animé par Jean-Sébastien Barraban.

À découvrir à l’Opéra national du Rhin du 28 avril au 31 mai 2026.

Les Noces de Figaro est un opéra signé Corinna Niemeyer à la direction musicale et Mathilda du Tillieul McNicol à la mise en scène.

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-autour-des-noces-de-figaro-avec-lopera-national-du-rhin-1987139331232 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus En partenariat avec l’Opéra national du Rhin Abus de pouvoir, adultère, secret de famille, trafic d’infl … Rencontre-Dédicace