Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre autour d’objets transculturels, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau

Rencontre autour d’objets transculturels, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - vestibule Serlio

Adresse : Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles

Rencontre autour d’objets transculturels Samedi 6 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Carte blanche au Centre allemand d’histoire de l’art

Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
.

À voir aussi à Fontainebleau (Seine-et-Marne)