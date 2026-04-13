Rencontre autour d’objets transculturels, Château de Fontainebleau – vestibule Serlio, Fontainebleau

Rencontre autour d’objets transculturels Samedi 6 juin, 15h00 Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Carte blanche au Centre allemand d’histoire de l’art

Château de Fontainebleau – vestibule Serlio Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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