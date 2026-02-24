Rencontre autour d’un livre Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Rencontre autour d’un livre

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Mathieu Niango, auteur de Le Fardeau (2025). Sa mère est née en 1943 dans un Lebensborn, une pouponnière nazie.

Mathieu Niango, author of Le Fardeau (2025). His mother was born in 1943 in a Lebensborn, a Nazi nursery.

