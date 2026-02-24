Rencontre autour d’un livre Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
Mathieu Niango, auteur de Le Fardeau (2025). Sa mère est née en 1943 dans un Lebensborn, une pouponnière nazie.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
English :
Mathieu Niango, author of Le Fardeau (2025). His mother was born in 1943 in a Lebensborn, a Nazi nursery.
