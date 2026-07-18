Rencontre autour d’un objet mystère, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Rencontre autour d’un objet mystère Samedi 19 septembre, 15h00, 16h30 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Durée 30 minutes – Rendez-vous salle des Tombeaux (salle 7, 1er étage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Exceptionnellement sortis des réserves, deux fragments en bronze donnent à voir un patrimoine dijonnais disparu : saurez-vous les identifier ?

Avec Naïs Lefrançois, chargée des collections XIXe siècle.

Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne

Exceptionnellement sortis des réserves, deux fragments en bronze donnent à voir un patrimoine dijonnais disparu : saurez-vous les identifier ?

© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Philippe Bornier