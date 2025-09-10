Rencontre avec Abigail Assor – directrice artistique, Institut Municipal d’Angers, Angers

Rencontre avec Abigail Assor – directrice artistique Mardi 15 septembre, 18h30 Institut Municipal d’Angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T19:30:00+02:00

Les Préférences s’ouvrent avec Abigail Assor, directrice artistique du festival pour un temps d’échange sur la vision artistique et littéraire qu’elle a choisit pour cette édition 2026. Luc Doin, animateur de l’émission Entre les pages sur Radio G, en assurera la modération.

Institut Municipal d’Angers 6 rue Émile Bordier Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 05 38 80 https://www.angers.fr/vivre-a-angers/culture/enseignement-cours-pour-adultes/institut-municipal/index.html Outils de formation permanente et de culture populaire, l’Institut municipal de la Ville d’Angers propose une offre de conférences riche et diversifiée et enseigne les langues étrangères.

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©Maison Julien Gracq