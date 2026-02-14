Rencontre avec Aurélie Valognes, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Aurélie Valognes Mercredi 18 mars, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T18:00:00+01:00 – 2026-03-18T19:15:00+01:00

Fin : 2026-03-18T18:00:00+01:00 – 2026-03-18T19:15:00+01:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Derrière une vitre à la maternité, Camille s’adresse à sa fille et c’est comme un souffle de vie qui s’élève déjà. Pourtant donner naissance n’était pas une évidence, pourtant l’angoisse de ce monde a parfois été plus forte, pour l’apnéiste, docteur en océanographie.

Mais dans cette longue nuit d’attente, l’enfant tient son destin entre ses mains. Et insuffle de l’espoir à sa vie. Et un jour à ce monde aussi.

Avec plus de 5 millions de livres vendus, Aurélie Valognes est une figure incontournable de la littérature contemporaine. L’écrivaine a publié plus de dix romans, dont Mémé dans les orties, Au petit bonheur la chance, Né sous une bonne étoile, ou encore L’Envol, qui ont tous connu un succès retentissant et sont traduits dans plus de quinze langues. Elle signe aujourd’hui un nouveau roman plein de force et de délicatesse, une déclaration d’amour au vivant et à l’émerveillement d’un enfant.

Venez découvrir L’émerveillement de Aurélie Valognes publié aux éditions JC Lattès

Photographie : ©Marie Rouge

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

