Rencontre avec Axel Fried, Espace Le Carré, Lille

Rencontre avec Axel Fried Mercredi 15 avril, 18h00 Espace Le Carré Nord

Gratuit – Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T18:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Axel Fried, commissaire de l’exposition Format à l’italienne XVI, lauréat du Nouveau Grand Tour 2025 sera à l’Espace Le Carré pour présenter les recherches qu’il a menées durant sa résidence romaine en 2025.

Au cours de sa résidence, il a développé un travail d’écriture et de recherche esthétique autour de la question du temps et de son utilisation comme matériau plastique et politique dans les pratiques artistiques contemporaines.

Ces recherches mettent en perspective la relation singulière à l’histoire élaborée durant l’Antiquité romaine et la Renaissance italienne avec les « maladies chroniques » de notre présent.

Cette intervention, qui se tiendra au cœur de l’espace d’exposition, fait écho aux œuvres et aux problématiques de l’exposition Les Anamnèses, dont le titre convoque la mémoire et le temps comme des matières mouvantes et plastiques, susceptibles d’être façonnées.

Axel Fried est critique d’art et commissaire indépendant, membre du CEA – Association francaise des commissaires d’exposition

Espace Le Carré 30 rue des archives, 59000, Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Rencontre avec le commissaire de l’exposition Format à l’italienne XVI