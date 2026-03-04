Rencontre avec Bahar Azadi, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Bahar Azadi Samedi 28 mars, 17h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T17:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-28T17:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:30:00+01:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Rencontre organisée dans le cadre du festival Strass’Iran

Ce livre examine la légalisation de la chirurgie d’affirmation de genre en Iran en 1986, un geste surprenant dans un pays marqué par de fortes discriminations envers les minorités sexuelles et de genre. À la croisée de la sociologie et de la philosophie, l’ouvrage met en lumière le rôle du corps comme un espace à la fois de contrôle et de résistance. Les témoignages recueillis révèlent une diversité de parcours, allant de la conformité au système aux formes de résistance les plus affirmées. Enfin, l’auteure souligne l’émergence de pratiques d’activisme, notamment artistiques et numériques, qui contribuent à visibiliser les personnes trans et à faire évoluer les représentations de la transidentité en Iran.

Venez découvrir Trajectoires trans en Iran de Bahar Azadi publié aux éditions Karthala

Photographie : ©Droits Réservés

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d'Alsace Grand Est

