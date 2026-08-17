Informations pratiques

Ligueil

Rencontre avec Béatrice Egémar

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 17:30:00

fin : 2027-01-15 19:00:00

Date(s) :

2027-01-15

Béatrice Egémar revient à Ligueil pour présenter le tome 2 de son roman Chère Jane Austen . L’autrice présentera son travail d’écriture, et un temps d’échange permettra au public de poser ses questions et de dialoguer avec l’écrivaine, avant une séance de dédicaces conviviale.

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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com

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English :

Béatrice Égémar returns to Ligueil to present the second volume of her novel Chère Jane Austen. The author will discuss her writing process, and there will be a Q&A session where the audience can ask questions and engage with the author, followed by a casual book-signing.

L’événement Rencontre avec Béatrice Egémar Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire