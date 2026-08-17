Rencontre avec Béatrice Egémar Ligueil
vendredi 15 janvier 2027 · Ligueil
Informations pratiques
Ligueil
Rencontre avec Béatrice Egémar
Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 17:30:00
fin : 2027-01-15 19:00:00
Date(s) :
2027-01-15
Béatrice Egémar revient à Ligueil pour présenter le tome 2 de son roman Chère Jane Austen . L’autrice présentera son travail d’écriture, et un temps d’échange permettra au public de poser ses questions et de dialoguer avec l’écrivaine, avant une séance de dédicaces conviviale.
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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com
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English :
Béatrice Égémar returns to Ligueil to present the second volume of her novel Chère Jane Austen. The author will discuss her writing process, and there will be a Q&A session where the audience can ask questions and engage with the author, followed by a casual book-signing.
L’événement Rencontre avec Béatrice Egémar Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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