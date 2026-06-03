Rencontre avec Camille Vivier, Jurgen Maelfeyt, directeur artistique d’Art Paper Editions, et Victoria Aresheva, commissaire d’exposition à la MEP. Maison Européenne de la Photographie Paris

Cette discussion sera l’occasion d’aborder l’univers artistique de Camille Vivier. Depuis plus de vingt-cinq ans, elle développe une œuvre située à la croisée de la photographie d’auteur·e et de la photographie de mode, où corps, objets et formes sculpturales composent des images à la fois sensuelles, mystérieuses et troublantes.

L’événement débutera par une conversation entre Camille Vivier et Victoria Aresheva, commissaire de l’exposition, autour du parcours de l’artiste et des œuvres présentées à la MEP. Ensemble, elles reviendront sur le processus créatif de Camille Vivier, ses références visuelles et culturelles, ainsi que sur les différentes figures et motifs qui traversent son travail : le corps féminin, la sculpture, les objets anthropomorphes ou encore les tensions entre matière et vivant.

La seconde partie sera consacrée au travail d’édition et à la relation de Camille Vivier au livre photographique. Elle dialoguera avec Jurgen Maelfeyt, directeur artistique d’Art Paper Editions, autour de leurs collaborations passées et du processus de création des ouvrages, de la conception à la mise en page.

À l’occasion de l’ouverture de la première rétrospective consacrée à la photographe Camille Vivier, la MEP vous invite à une rencontre avec l’artiste, en conversation avec Jurgen Maelfeyt, directeur artistique d’Art Paper Editions, et Victoria Aresheva, commissaire d’exposition à la MEP. Une séance de signatures est prévue à la librairie à partir de 16h.

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 17h00

payant

De 0 à 14 €.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/rencontre-avec-camille-vivier-jurgen-maelfeyt-directeur-artistique-dart-paper-editions-et-victoria-aresheva-commissaire-dexposition-a-la-mep/



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