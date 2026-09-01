Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Rencontre avec Claire l’Hoer à la Thalassa

Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-09-29

Rencontre avec Claire L’Hoer sur le thème Les secrets de la Côte d’Opale

Un moment de découverte et de partage autour de notre territoire. À travers des échanges privilégiés, Claire L’Hoer dévoilera les richesses, l’histoire et les inspirations de la Côte d’Opale.

Sur inscription, dans la limite des places disponibles .

Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 85 30

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English :

L’événement Rencontre avec Claire l’Hoer à la Thalassa Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage