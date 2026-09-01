Rencontre avec Claire l’Hoer à la Thalassa Le Touquet-Paris-Plage
mardi 29 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Rencontre avec Claire l’Hoer à la Thalassa
Front de mer Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-09-29
Rencontre avec Claire L’Hoer sur le thème Les secrets de la Côte d’Opale
Un moment de découverte et de partage autour de notre territoire. À travers des échanges privilégiés, Claire L’Hoer dévoilera les richesses, l’histoire et les inspirations de la Côte d’Opale.
Sur inscription, dans la limite des places disponibles .
Front de mer Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 85 30
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English :
L’événement Rencontre avec Claire l’Hoer à la Thalassa Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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