Rencontre avec Daria Marx, Kléber Éphémère, Strasbourg

Informations pratiques

Rencontre avec Daria Marx Jeudi 1 octobre, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:15:00+02:00

Fin : 2026-10-01T18:00:00+02:00 – 2026-10-01T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Militante, autrice et fondatrice du collectif Gras Politique, Daria Marx publie son premier roman Tuer le vieux aux éditions Flammarion pour cette rentrée littéraire.

Parce que son dépôt de plainte contre son grand-père, qui l’a agressé sexuellement, a été annulé, elle décide d’aller le tuer. Là. Maintenant. Dans le train qui l’emmène jusqu’au Pays basque, elle échafaude son plan : quand elle sera de nouveau face au vieux, qu’arrivera-t-elle à dire ? Et surtout à faire ? En une journée, Daria Marx déplie le voyage intérieur et physique du personnage principal jusqu’à son dénouement.

Un premier roman réussi et déjà un immanquable de cette rentrée littéraire.

Venez découvrir Tuer le vieux de Daria Marx publié aux éditions Flammarion

Photographie : © Céline Nieszawer

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-daria-marx-1996211920591 »}]

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