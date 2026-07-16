Rencontre avec des artistes à la DRAC BFC de Dijon, DRAC BFC, Dijon

Informations pratiques

Rencontre avec des artistes à la DRAC BFC de Dijon Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 DRAC BFC Côte-d’Or

Entrée libre | Accessible aux PMR, merci de nous prévenir au 06 59 38 26 92.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

La DRAC soutient la création artistique, la sensibilisation des publics, l’aide à la diffusion et l’accompagnement de l’enseignement supérieur artistique. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, retrouvez dans la cour du Commandant militaire des artistes et découvrez leurs créations.

• L’Atelier des Épatants, venu du Jura, proposera des ateliers de découverte du cyanotype. Le cyanotype est l’une des toutes premières techniques de photographie de l’Histoire, venue de l’Angleterre victorienne. Elle utilise une papier photosensible qui permet, après une simple exposition au soleil, de conserver l’empreinte d’un objet en négatif sur fond bleu. Constance et Antonin vous proposeront d’en apprendre plus sur cette technique de photographie contact, sur sa place dans l’histoire de la photographie, et de créer vos propres cyanotypes. Atelier accessible aux adultes et enfants accompagnés.

• Les œuvres du Fonds régional d’art contemporain se font la belle ! Venez découvrir avec Christelle et Vivien ce dispositif du Frac Franche-Comté qui invite à regarder, explorer et expérimenter une photographie de Frédéric Lefever.

• ARCADE Design à la campagne présente son exposition Visages partagés. À travers une sélection de portraits et d’archives, elle propose un regard sur l’histoire humaine, culturelle et associative d’ARCADE, en mettant en lumière celles et ceux qui ont contribué à faire vivre le lieu au fil des années. Igor Wojtowicz, photographe, présentera son travail.

• Leïla Bouyssou développe une approche du design territorial ancrée dans la valorisation des ressources locales. Ses recherches explorent les potentiels inexploités de la laine de mouton : paillage agricole, mais aussi conditionnement pour le transport d’œuvres d’art. Elle présentera ses recherches en cours et leurs applications émergentes.

• Qui sont les agents du Secrétariat Général de la DRAC ? Souvent en coulisses ils jouent pourtant un rôle essentiel dans la vie quotidienne de la DRAC. Pour mettre en lumière celles et ceux qui accompagnent l’ensemble de nos services, une série de portraits a été réalisée par la photographe Jenny Feray dans leurs espaces de travail. Faisant écho au thème de cette année, le « patrimoine de la photographie », ce projet propose des photos authentiques et décalées afin de découvrir qui ils sont.

• Venez également rencontrer les photographes Sarah Ritter et Xavier Spertini. Ils vous montreront leur travail et expliqueront leur démarche artistique.

DRAC BFC 39 rue Vannerie, 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 68 50 50 https://www.culture.gouv.fr/fr/regions/drac-bourgogne-franche-comte Les hôtels de la famille Chartraire de Montigny à Dijon ont été acquis par l’État en 1971. Ils abritent la direction régionale des affaires culturelles de Dijon depuis 1971. Ces deux hôtels font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis novembre 1995.

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Dijon revêt le statut de capitale administrative et politique de la Bourgogne. La noblesse de robe y prospère et fait construire de nombreux hôtels particuliers.

L’hôtel fut acheté par Antoine Chartraire de Montigny en 1740, Trésorier général des États de Bourgogne. Il entreprend une rénovation qui manifeste tout le prestige de sa position sociale. Il fait notamment reconstruire la façade de la rue Vannerie, témoignage de l’exubérance de style rocaille.

De style néo-classique, l’escalier d’honneur monumental, plafonné en trompe l’œil est construit 40 ans plus tard. Il conduit à une salle de réception où de nombreuses fêtes auront lieu en l’honneur du Prince de Condé.

En 1783, Antoine Chartraire de Montigny achète l’hôtel voisin, loué au commandant militaire. Il est élu maire de Dijon en 1790.

L’hôtel devient la propriété de J.-B. Antony en 1792, puis de la famille de Nansouty en 1803. Il sera transformé en pensionnat à la fin du Second Empire.

En 1882, l’abbé Christian de Bretenières achète l’hôtel. Sa famille possédait l’hôtel du Commandant Militaire depuis 1792. Il y installe les petites classes de l’école privée Saint-Ignace. Accès par tramway T1 et T2 : arrêt République | Accès par bus L3 : arrêt République, L6 : arrêt République et Saint-Michel, L11 : arrêt Saint-Michel | Les zones création, archéologie et monuments historiques sont accessibles aux personnes en situation de handicap, merci de nous prévenir au 06 59 38 26 92.

La DRAC soutient la création artistique et la sensibilisation des publics, l’aide à la diffusion et l’accompagnement de l’enseignement supérieur artistique. À l’occasion des Journées européennes du …

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