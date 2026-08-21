Rencontre avec Fatima Ouassak et Alice Coffin, Kléber Éphémère, Strasbourg

Informations pratiques

Rencontre avec Fatima Ouassak et Alice Coffin Jeudi 24 septembre, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:00:00+02:00 – 2026-09-24T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Tandis que l’extrême droite monte en puissance et que la gauche s’épuise à survivre plutôt qu’à vaincre, ce livre, mêlant deux voix, deux expériences militantes, part d’un pari audacieux : faire dialoguer, sans faux-semblants, celles et ceux qui ne se contentent plus des postures mais veulent reconstruire un horizon. Qu’est-ce qui se joue réellement en France aujourd’hui ? Comment expliquer que les alternatives existantes, ancrées dans les luttes sociales, l’antiracisme, le féminisme et les nouveaux visages de l’engagement, soient si souvent mises à distance par la gauche institutionnelle ? Dans un climat de crises entremêlées — écologique, sociale, démocratique — ce livre propose une relecture lucide des rapports de force et pose une question essentielle : comment créer un élan autour du camp de l’émancipation ? À travers une démarche rigoureuse, qui inclut des dizaines d’entretiens avec les acteurices des champs politiques, médiatiques et culturels, les autrices dévoilent les lignes de fracture, angles morts et dilemmes contemporains de l’émancipation. Mais loin de se contenter du constat, elles tracent les chemins d’un renversement possible pour assumer une ambition de victoire — en 2027 et au-delà.

Venez découvrir Le camp du bien de Fatima Ouassak et Alice Coffin publié aux éditions Les Liens qui Libèrent.

Photographie : © Pauline Rousseau

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-fatima-ouassak-et-alice-coffin-1996207366971 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Tandis que l’extrême droite monte en puissance et que la gauche s’épuise à survivre plutôt qu’à …