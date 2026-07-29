Rencontre avec Jacob Phillips Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Rencontre avec Jacob Phillips

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

À l’occasion de la sortie de Tout ce qui meurt et agonise et de la réédition de Newburn en intégrale chez Urban Comics, venez rencontrer Jacob Phillips, dessinateur et coloriste britannique. Fils du célèbre dessinateur Sean Phillips, il s’est imposé comme l’un des artistes les plus talentueux.

À l’occasion de la sortie de Tout ce qui meurt et agonise et de la réédition de Newburn en intégrale chez Urban Comics, venez rencontrer Jacob Phillips, dessinateur et coloriste britannique. Fils du célèbre dessinateur Sean Phillips, il s’est imposé comme l’un des artistes les plus talentueux de sa génération grâce à son trait dynamique et son sens remarquable de la couleur. Après avoir signé les couleurs de nombreuses séries, il s’illustre désormais également au dessin sur des œuvres saluées par la critique. Une belle occasion d’échanger avec l’une des figures montantes du comics contemporain et de faire dédicacer ses albums.

Séance de signatures de 15h à 15h30 .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Rencontre avec Jacob Phillips

To mark the release of *Tout ce qui meurt et agonise* and the complete reissue of *Newburn* by Urban Comics, come and meet Jacob Phillips, a British artist and colourist. The son of the renowned artist Sean Phillips, he has established himself as one of the most talented artists around.

L’événement Rencontre avec Jacob Phillips Caen a été mis à jour le 2026-07-21 par Calvados Attractivité