Rencontre avec Jean-Jacques Salgon autour de son dernier livre, Bibliothèque du Carré d’Art, Nîmes

Informations pratiques

Rencontre avec Jean-Jacques Salgon autour de son dernier livre Samedi 19 septembre, 16h30 Bibliothèque du Carré d’Art Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

S’appuyant sur des articles de presse de l’époque, l’auteur retrace les fugues de Philippe Daudet, fils du militant royaliste Léon Daudet et petit-fils de l’écrivain Alphonse Daudet.

Le 23 novembre 1923, Philippe a 14 ans lorsqu’il s’engage dans une ultime échappée, qui lui sera fatale. Le récit retrace le parcours, à la fois géographique et mental, qui l’a conduit au suicide.

Bibliothèque du Carré d’Art Place de la Maison carrée, 30000 Nîmes Nîmes La Placette Gard Occitanie Carré d’Art a été construit par l’architecte anglais Norman Foster et a ouvert au public en mai 1993. Ce bâtiment rassemble une bibliothèque, un musée d’art contemporain, un centre de documentation en art et un restaurant.

S’appuyant sur des articles de presse de l’époque, l’auteur fait le récit des fugues de Philippe Daudet, fils du militant royaliste Léon Daudet et petit-fils de l’écrivain Alphonse Daudet. Le 23 a 14…

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