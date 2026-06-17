Rencontre avec Kae Tempest La Maison des Métallos Paris

Toute une vie à chercher raconte la trajectoire intime de Rothko Taylor, de retour dans sa ville natale d’Edgecliff après quinze ans d’absence. Tout a changé, rien n’a changé. Les souvenirs affleurent et se mêlent au présent : les tentatives ratées d’Ezra et Meg, ses parents, pour mener une existence décente, et la douceur de Dionne, son regard aimant qui libère. Le combat semble éternel. Rothko se tient là, face à l’avenir, ne sachant pas si la puissante volonté de rédemption qui l’anime repoussera les ombres et lui permettra de faire la paix avec sa famille et iel-même.

Embarquer dans un texte de Kae Tempest relève d’une véritable expérience. On sait qu’on va y rencontrer des personnages indélébiles et se tenir tout près d’eux, dans les moments de joie comme de chaos.

La rencontre sera modérée par Marion Pillas, rédactrice en chef de La Déferlante, et la traduction assurée par Marguerite Capelle.

Kae Tempest, Toute une vie à chercher, traduit de l’anglais par Madeleine Nasalik, Éditions de l’Olivier, 2026

Figure majeure de la scène littéraire et musicale contemporaine, Kae Tempest est invité à la Maison des Métallos à l’occasion de la parution de son nouveau roman, « Toute une vie à chercher », aux Éditions de l’Olivier. Une rencontre rare avec cette voix unique qui sonde, avec une intensité singulière, nos failles et nos élans.

Le samedi 12 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

payant

Tarif : 20€

Placement libre, assis

Rencontre naturellement accessible aux personnes aveugles et malvoyantes

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T19:00:00+02:00_2026-09-12T20:00:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

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