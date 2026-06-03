Rencontre avec la linguiste Magali Cécile Bertrand avec Les rencontres des ateliers Les ateliers Paris

Pratiquer une langue c’est bien, en comprendre les évolutions et subtilités c’est mieux !

Dans le cadre de la saison de lancement des rencontres des ateliers le mois de juin se consacre à la langue française dans sa pluralité. Une programmation en quatre temps qui culmine avec la rencontre.

Venez échanger avec la linguiste Magali Cécile Bertrand, membre du collectif Les linguistes attéré•e•s, lui-même auteur du tract « Le français va très bien merci ».

L’occasion de (re)découvrir la langue française et ses mutations, de comprendre l’essence de ce qui rend une langue vivante. Nous allons grâce à cette dernière échanger, questionner, challenger règles et aprioris.

Rejoignez-nous le mercredi 17 juin à 18H !

Magali Cécile Bertrand, membre des Linguistes Atteré•e•s est notre est l’invitée des rencontres des ateliers le mercredi 17 juin.

L’occasion d’échanger autour du tract « Le français va très bien merci », des évolutions d’une langue vivante et de notre rapport à cette dernière.

Le mercredi 17 juin 2026

de 18h00 à 18h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T18:00:00+02:00_2026-06-17T18:30:00+02:00

Les ateliers 9 rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris

https://linktr.ee/lesateliers.rencontres?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPOTM2NjE5NzQzMzkyNDU5AAGn_XOQIHngthmY9gtPfrIKhzzTtrk7H4qN-xYxPxXUEV-HwYL6EY-NlQLvWFg_aem_yfFak1A3ZiOje1Y5HEKXgw rencontres@les-ateliers.fr



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