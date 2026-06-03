Rencontre avec la linguiste Magali Cécile Bertrand avec Les rencontres des ateliers Les ateliers Paris
Rencontre avec la linguiste Magali Cécile Bertrand avec Les rencontres des ateliers Les ateliers Paris mercredi 17 juin 2026.
Pratiquer une langue c’est bien, en comprendre les évolutions et subtilités c’est mieux !
Dans le cadre de la saison de lancement des rencontres des ateliers le mois de juin se consacre à la langue française dans sa pluralité. Une programmation en quatre temps qui culmine avec la rencontre.
Venez échanger avec la linguiste Magali Cécile Bertrand, membre du collectif Les linguistes attéré•e•s, lui-même auteur du tract « Le français va très bien merci ».
L’occasion de (re)découvrir la langue française et ses mutations, de comprendre l’essence de ce qui rend une langue vivante. Nous allons grâce à cette dernière échanger, questionner, challenger règles et aprioris.
Rejoignez-nous le mercredi 17 juin à 18H !
Magali Cécile Bertrand, membre des Linguistes Atteré•e•s est notre est l’invitée des rencontres des ateliers le mercredi 17 juin.
L’occasion d’échanger autour du tract « Le français va très bien merci », des évolutions d’une langue vivante et de notre rapport à cette dernière.
Le mercredi 17 juin 2026
de 18h00 à 18h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-17T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T18:00:00+02:00_2026-06-17T18:30:00+02:00
Les ateliers 9 rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris
https://linktr.ee/lesateliers.rencontres?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPOTM2NjE5NzQzMzkyNDU5AAGn_XOQIHngthmY9gtPfrIKhzzTtrk7H4qN-xYxPxXUEV-HwYL6EY-NlQLvWFg_aem_yfFak1A3ZiOje1Y5HEKXgw rencontres@les-ateliers.fr
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