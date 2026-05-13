Rencontre avec la Société des Amis des musées de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon
Rencontre avec la Société des Amis des musées de Dijon, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon samedi 23 mai 2026.
Rencontre avec la Société des Amis des musées de Dijon Samedi 23 mai, 20h00 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or
En continu – Rendez-vous salle des statues (salle 25, 1e étage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
La Société des Amis des musées de Dijon vient présenter ses missions d’enrichissement et de valorisation des collections. Venez échanger avec ses membres le temps d’une soirée !
Musée des Beaux-Arts de Dijon 1 Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Restes du Palais des Ducs de Bourgogne
La Société des Amis des musées de Dijon vient présenter ses missions d’enrichissement et de valorisation des collections. Venez échanger avec ses membres le temps d’une soirée !
© Musée des Beaux-Arts de Dijon / Paul Dard
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