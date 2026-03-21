Rencontre avec Lamine Badian Kouyate, créateur de la marque Xuly Bët Bibliothèque Goutte d’Or Paris

XULY.Bët Funkin’ Fashion Factory, ou plus simplement XULY.Bët, est le nom de la ligne de vêtements de Lamine Badian Kouyaté, un créateur de mode malien / sénégalais, créée en 1989. En wolof, « xuly bët » signifie « ouvre grand les yeux »

XULY.Bët est surtout connu pour son utilisation de tissus et

vêtements recyclés. Il utilise des chutes et remodèle des vêtements

trouvés en coupant, imprimant et cousant, et leur apporte des

modifications qui vont de la remise en forme subtile à la transformation

complète de leur fonction.

Lamine Kouyaté a commencé à surcycler des vêtements au début des années 1990.

Les antécédents personnels du créateur, ainsi que son travail, lui ont valu l’attention de la mode et de la presse

Une rencontre organisée avec le partenariat de l’association GOUTTE D’OR MODE ET DESIGN.

Lamine Badian Kouyate, créateur de la marque Xuly Bët, viendra présenter son parcours dans le cadre du temps fort Vêtement

Le jeudi 28 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-29T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-28T19:00:00+02:00_2026-05-28T21:00:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2-4 rue Fleury 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/



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