Rencontre avec l’auteur Gérard Brutus BFM Beaubreuil Limoges

Limoges

Rencontre avec l’auteur Gérard Brutus

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Né à Objat, en Corrèze, Gérard Brutus est l’auteur de 28 romans du terroir, où il met en lumière la richesse humaine et la beauté des paysages de nos régions. Au cours de cette rencontre, il évoquera les différentes étapes de la création d’un livre de l’inspiration à la publication, en passant par le travail d’écriture et de recherche. Un moment d’échange privilégié avec un auteur passionné, à ne pas manquer ! La présentation sera suivie d’une séance de dédicace de son dernier roman. .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

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English : Rencontre avec l’auteur Gérard Brutus

L’événement Rencontre avec l’auteur Gérard Brutus Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole