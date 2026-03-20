Rencontre avec le compositeur Horia Surianu Médiathèque Hélène Berr Paris

Horia Surianu a fait ses études de composition musicale au Conservatoire National Supérieur de Musique de Bucarest et en France à l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne où il a obtenu un Doctorat en Sciences de l’Art. Il a composé des musiques dans différents genres musicaux : de la musique symphonique à la musique pédagogique en recevant des commandes de certains organismes culturels en France et à l’étranger.

Sa musique a été jouée dans le monde sur des scènes de prestige dans des grandes villes et dans des Festivals importants. Elle a été publiée par plusieurs maisons d’édition musicale en France, en Allemagne et en Roumanie, gravée sur CD et transmise par des radios ou télévisions dans plusieurs pays.

Sa technique de composition et son esthétique musicale se placent entre la recherche dans la musique spectrale et la musique modale en essayant de trouver un équilibre entre la consonance et la dissonance sur le plan harmonique. Professeur (en esthétique et composition musicale) à la retraite, il reste toujours actif sur le plan de la création artistique.

Samedi 13 juin de 15h à 17h

Public adulte – Entrée libre

Horia Surianu présentera son œuvre et fera entendre des extraits choisis de certaines de ses compositions. Il parlera de ses choix, de ses procédés de composition et des contextes dans lesquels sont nées ses œuvres. Un rendez-vous dans le cadre de notre cycle des Rencontres musicales contemporaines.

Le samedi 13 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T15:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr



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