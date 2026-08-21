Rencontre avec les propriétaires : Hériter d’un château, mode d’emploi, Château de Vaux-le-Vicomte, Maincy

Informations pratiques

Rencontre avec les propriétaires : Hériter d’un château, mode d’emploi 19 et 20 septembre Château de Vaux-le-Vicomte Seine-et-Marne

La rencontre est incluse dans le prix du billet d’entrée. Accessible uniquement avec un billet château & jardin, réservable sur le site internet du domaine. Places limitées, 18 personnes par rencontre, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Nous vous proposons une rencontre exclusive avec Alexandre et Jean-Charles de Vogüé, copropriétaires du château de Vaux-le-Vicomte. Profitez d’un moment d’échange privilégié en petit comité autour des missions qui leur incombent au quotidien.

Au programme : une session de questions-réponses sur la transmission d’un tel héritage, le patrimoine en péril et les défis majeurs de sa préservation. Une conversation passionnante pour découvrir les coulisses et la sauvegarde de ce chef-d’œuvre.

Château de Vaux-le-Vicomte Chat de Vaux le Vicomte, 77950 Maincy, France Maincy 77950 Seine-et-Marne Île-de-France 0164144190 http://www.vaux-le-vicomte.com [{« type »: « link », « value »: « https://association-les-amis-de-vaux-le-vicomte-wxwmzn4dnw9cj.assoconnect.com/collect/description/739222-m-les-journees-europeennes-du-patrimoine-heriter-d-un-chateau-mode-d-emploi »}] Château construit par Louis Le Vau pour Nicolas Fouquet, surintendant des Finances de Louis XIV, au milieu du XVIIe siècle. Il est décoré par le peintre Charles Le Brun, secondé par les sculpteurs Michel Anguier et François Girardon ; les jardins sont réalisés par Le Nôtre. A la fin du XIXe siècle, le château est acheté aux Choiseul-Praslin par l’industriel Alfred Sommier, qui fait rénover le logis par Hippolyte Destailleur et réaménager les jardins par Achille Duchêne. En voiture : A4 ou A6 puis A5 sortie Saint-Germain Laxie. Parking gratuit. En train : Gare de Melun depuis Paris Gare de Lyon (Trains toutes les 1/2h, durée: 25min.) Puis Navettes Châteaubus.

Conférence « Hériter d’un château »

©Océane Stalin