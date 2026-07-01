Rencontre avec Mélanie Buire, Office de tourisme de Nîmes, Nîmes

Informations pratiques

Rencontre avec Mélanie Buire Samedi 19 septembre, 15h00 Office de tourisme de Nîmes Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À deux voix, cette visite exceptionnelle menée par Mélanie Buire, chargée du suivi de la restauration des Arènes pour la Ville de Nîmes, et une guide-conférencière, vous invite à découvrir les traces du temps, les fragilités de l’amphithéâtre et les enjeux de sa préservation.

Depuis la campagne expérimentale de restauration de la travée 49, menée de 2009 à 2012, un vaste chantier œuvre à sécuriser et restaurer ce monument emblématique face aux défis contemporains.

Partez à la rencontre des savoir-faire, des interventions et des mystères du chantier : les Arènes n’auront bientôt plus aucun secret pour vous.

Une immersion au cœur d’un patrimoine qui résiste, se restaure et se réinvente pour les générations futures.

Office de tourisme de Nîmes 6 boulevard des Arènes, 30000 Nîmes Nîmes 30000 La Placette Gard Occitanie L’Office de tourisme de Nîmes a pour objectif de faire découvrir le riche patrimoine de la ville. La boutique de l’office de Tourisme est une vitrine du savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux. Elle propose une billetterie pour les visites guidées et les idées de séjour, ainsi qu’une sélection d’objets variés aux couleurs de Nîmes, idéaux pour des cadeaux et des souvenirs adaptés à tous les budgets.

Vous y trouverez des spécialités gourmandes comme la brandade, des bières artisanales et des croquants, ainsi que des articles de papeterie, de décoration et une gamme textile. Vous découvrirez également un univers jeunesse, ainsi qu’une large sélection d’ouvrages sur le patrimoine nîmois et des guides pour les randonnées pédestres et cyclistes. De quoi garder un beau souvenir de votre séjour à Nîmes.

À deux voix, cette visite exceptionnelle menée par Mélanie Buire, chargée du suivi de la restauration des Arènes pour la Ville de Nîmes, et une guide-conférencière vous invite à découvrir les traces…

©Ville de Nîmes