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Rencontre avec Sacha Bertrand, écrivain, Médiathèque de Riscle, Riscle

Rencontre avec Sacha Bertrand, écrivain, Médiathèque de Riscle, Riscle

Rencontre avec Sacha Bertrand, écrivain, Médiathèque de Riscle, Riscle samedi 23 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Riscle

Adresse : place de la libération 32400 RISCLE

Ville : 32400 Riscle

Département : Gers

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Entrée libre, Inscription appréciée ;)

Rencontre avec Sacha Bertrand, écrivain Samedi 23 mai, 15h00 Médiathèque de Riscle Gers

Entrée libre, Inscription appréciée ;)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

11h02 : le vent se lève

Classé comme un roman d’apprentissage « féroce » et une « ode à la vie sauvage », 11h02, le vent se lève, le premier roman de Sacha Bertrand navigue entre fiction post-apocalyptique, thriller d’emprise et drame psychologique.

Qui est Sacha Bertrand ?

Né en 1995, Sacha Bertrand a grandi dans la vallée du Champsaur. Arpenteur attentif et observateur assidu de la nature, ses paysages intérieurs ressemblent à ceux des massifs du Vercors, du Dévoluy et des Écrins, qu’il connaît intimement. Diplômé des Beaux-Arts de Grenoble où il développe sa pratique de l’écriture en lien avec le paysage, il travaille à la cinémathèque de Montagne de Gap.

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Dans le cadre des Rencontre littéraires de Nogaro auteur littérature

Cinémathèque d’images de montagne

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