Rencontre avec Sacha Bertrand, écrivain, Médiathèque de Riscle, Riscle

Rencontre avec Sacha Bertrand, écrivain Samedi 23 mai, 15h00 Médiathèque de Riscle Gers

Entrée libre, Inscription appréciée ;)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

11h02 : le vent se lève

Classé comme un roman d’apprentissage « féroce » et une « ode à la vie sauvage », 11h02, le vent se lève, le premier roman de Sacha Bertrand navigue entre fiction post-apocalyptique, thriller d’emprise et drame psychologique.

Qui est Sacha Bertrand ?

Né en 1995, Sacha Bertrand a grandi dans la vallée du Champsaur. Arpenteur attentif et observateur assidu de la nature, ses paysages intérieurs ressemblent à ceux des massifs du Vercors, du Dévoluy et des Écrins, qu’il connaît intimement. Diplômé des Beaux-Arts de Grenoble où il développe sa pratique de l’écriture en lien avec le paysage, il travaille à la cinémathèque de Montagne de Gap.

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Dans le cadre des Rencontre littéraires de Nogaro auteur littérature

Cinémathèque d’images de montagne