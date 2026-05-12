Rencontre avec Sarah Champagne et Mathilde Boitias autour de l’Atlas de l’eau Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Rencontre avec Sarah Champagne et Mathilde Boitias autour de l’Atlas de l’eau

Mardi 9 juin 2026 à partir de 18h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:00:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

A la rencontre des concepteurs de l’Atlas de l’eau pour un état des lieux sur cette ressource dans le monde. Sarah Champagne de la Fondation Heinrich Böll et Mathilde Boitias de la Fabrique Ecologique vous dévoilent leur travail respectif.

La Heinrich-Böll-Stiftung est une des fondations politiques allemandes, proche du parti Alliance 90/ Les Verts (Bündnis 90/ Die

Grünen). Centre de réflexion autour de la transformation écologique et sociale, de la démocratie, des droits humains, de l’égalité

des genres, de la diversité et des droits LGBTQI*, elle dispose d’un réseau international de plus de 35 bureaux dans le monde et agit

pour favoriser les échanges et coopérations sur ces questions, en particulier entre les acteurs de la société civile.

Le bureau de Paris de la Heinrich-Böll-Stiftung agit en France et en Italie.



La Fabrique Ecologique, Fondation pluraliste de l’écologie, est un Think-Tank qui a pour objectif d’accélérer la transition

écologique, via une réflexion collective et des propositions concrètes, avec une démarche de co-construction citoyenne.

Elle s’adresse aux décideurs publics comme aux citoyens, et cherche à faire dialoguer les différents acteurs, pour une transition

écologique et sociale. Depuis 2013, son large réseau d’experts et la diversification de ses formats lui ont permis de questionner

des thématiques très diverses (énergie, agriculture-alimentation, mobilité, adaptation, gouvernance…). Elle a notamment défini

comme axes prioritaires de travail la préservation de la biodiversité, et la transition juste, inclusive et solidaire.



En coopération avec la Fondation Heinrich Böll et la Fabrique Ecologique. .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 Rue Du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

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English :

Meet the creators of the Atlas of Water for an overview of the state of the world’s water resources. Sarah Champagne of the Heinrich Böll Foundation and Mathilde Boitias of the Fabrique Ecologique reveal their respective work.

L’événement Rencontre avec Sarah Champagne et Mathilde Boitias autour de l’Atlas de l’eau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence