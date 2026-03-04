Rencontre avec Sébastien Jallaud, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Sébastien Jallaud Vendredi 27 mars, 17h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Début : 2026-03-27T17:00:00+01:00 – 2026-03-27T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-27T17:00:00+01:00 – 2026-03-27T18:30:00+01:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Rencontre organisée dans le cadre du festival Strass’Iran

Forough FARROKHZÂD (1935-1967) est une femme en quête d’indépendance, luttant pour la liberté des femmes et l’égalité des droits entre les sexes. Nouvelles, récit de voyage, lettres, entretiens donnés à la presse : les œuvres en proses de la poétesse iranienne sélectionnées, présentées et traduites dans ce volume par Sébastien JALLAUD, jettent une lumière unique sur la naissance de la poésie moderne en Iran. Sébastien JALLAUD est traducteur du persan et éditeur aux Éditions Ismael. En 2024, il a publié aux Belles Lettres une traduction de La Chouette aveugle de Sâdeq HEDÂYAT.

Venez découvrir Œuvres en proses de Forough Farrokhzâd traduit par Sébastien Jallaud publié aux éditions Belles Lettres

