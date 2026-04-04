Rencontre avec Librairie La Boîte à soleils Tence

Tence

Rencontre avec

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Rencontre avec Bosdecher et Pierre Présumey quand le père devient source d’inspiration.

.

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meeting with Bosdecher and Pierre Présumey: when the father becomes a source of inspiration.

L’événement Rencontre avec Tence a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon