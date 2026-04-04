Rencontre avec Librairie La Boîte à soleils Tence
Rencontre avec Librairie La Boîte à soleils Tence samedi 6 juin 2026.
Tence
Rencontre avec
Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Rencontre avec Bosdecher et Pierre Présumey quand le père devient source d’inspiration.
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Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63 boiteasoleils@gmail.com
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English :
Meeting with Bosdecher and Pierre Présumey: when the father becomes a source of inspiration.
L’événement Rencontre avec Tence a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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