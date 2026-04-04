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Rencontre avec Librairie La Boîte à soleils Tence

Rencontre avec Librairie La Boîte à soleils Tence samedi 6 juin 2026.

Lieu : Librairie La Boîte à soleils

Adresse : 5 Rue de Saint Agrève

Ville : 43190 Tence

Département : Haute-Loire

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tence

Rencontre avec

Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Rencontre avec Bosdecher et Pierre Présumey quand le père devient source d’inspiration.
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Librairie La Boîte à soleils 5 Rue de Saint Agrève Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 89 63  boiteasoleils@gmail.com

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English :

Meeting with Bosdecher and Pierre Présumey: when the father becomes a source of inspiration.

L’événement Rencontre avec Tence a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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