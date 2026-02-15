Rencontre avec une artiste, Ka Dracis de l’Atelier Drawaki La Distylerie Luçon

Rencontre avec une artiste, Ka Dracis de l’Atelier Drawaki

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-05-20 14:30:00

fin : 2026-05-20 15:30:00

2026-05-20

Découvrez le processus de création de l’illustratice Luçonnaise Ka Dracis.

La Micro-Folie vous invite à rencontrer Ka Dracis, illustratrice Luçonnaise, autrice de la bande dessinée Altera et de la série manga La Gravure du Passeur. Elle partagera avec vous son parcours artistique, ses inspirations et ses créations, tout en vous dévoilant les coulisses de la réalisation d’une bande dessinée. Une belle rencontre à ne surtout pas manquer !

Tout public. Réservation obligatoire.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Discover the creative process of Luçonnaise illustrator Ka Dracis.

