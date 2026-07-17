Rencontre cafe-chouquettes, Studio Le Regard du Cygne, Paris

Informations pratiques

Rencontre cafe-chouquettes Samedi 19 septembre, 10h00 Studio Le Regard du Cygne Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Rencontre café-chouquettes

À l’occasion des Journées européennes du Matrimoine – Patrimoine, le Regard du Cygne ouvre ses portes tout le week-end pour mettre à l’honneur la mémoire.

Ce samedi, dès 10:00, nous vous proposons un temps d’échange informel avec l’équipe du Regard du Cygne, ainsi que les professeur·euses des cours collectifs – autour de café et chouquettes. Vous pourrez également découvrir les espaces du Regard du Cygne et échanger autour des pratiques exercée au-dedans.

Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France http://www.leregarducygne.com En pleine explosion de la danse contemporaine, au début des années 80, Paris manque de lieux ; de cette époque naît le studio le Regard du Cygne bâtit par deux couples (les Guibert et le couple formé par Amy Swanson et Alain Salmon).

Ce qui définit le studio : une équipe d’artistes et de professionnels, qui œuvrent pour faire exister un lieu d’accueil où représentations, séances de travail et répétitions publiques se côtoient. Un lieu atypique : ancien relais de poste de la fin du XVIIe siècle, puis atelier devenu maison d’artistes, le studio a su garder son authenticité, ses murs en pierre apparente, ses pavés parisiens, ses poutres en bois d’un autre temps.

Programmation : c’est finalement en septembre 1984 que le studio s’ouvre au public et la première programmation de danse contemporaine a lieu en avril 1985. Parallèlement, une programmation musicale est instaurée suite à la rencontre en 1981 entre Amy Swanson et Philippe Coutelen, musicien et fondateur des Carnegie’Small. De 1981 à 2014 ces concerts de musique de chambre, classique ou contemporaine, regroupent des musiciens afin de faire partager leur passion dans l’intimité du studio. Aujourd’hui le studio Le Regard du Cygne oeuvre au développement de la danse contemporaine et à la culture chorégraphique par le biais de résidences d’artistes, d’actions culturelles et en organisant deux festivals par an.

Dans ce laboratoire sur cour, on donne matière à des créations artistiques contemporaines. En voiture à 5 minutes de la Porte des Lilas Métro Jourdain (11), Place des Fêtes (7bis et 11) ou Télégraphe (11) Bus 60 arrêt Pixéricourt Stations Vélib’ N°19028, 19121, 19040

Rencontre café-chouquettes

©Le Regard du Cygne