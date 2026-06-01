Rencontre costumée : à la découverte des grandes figures de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée et tout au long du circuit de visite, Fontainebleau
Rencontre costumée : à la découverte des grandes figures de Fontainebleau, Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée et tout au long du circuit de visite, Fontainebleau samedi 6 juin 2026.
Rencontre costumée : à la découverte des grandes figures de Fontainebleau 6 et 7 juin Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée et tout au long du circuit de visite Seine-et-Marne
Gratuit et sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00
Association étudiante – Défilé de l’Histoire de l’École du Louvre.
Les acteurs et actrices costumés, du club théâtre et du défilé de l’histoire de l’École du Louvre, donnent vie à des figures historiques marquantes. En allant à leur rencontre, les visiteurs complètent un carnet pédagogique avec des questions sur les costumes et les usages de la cour. Une expérience participative pour découvrir l’histoire autrement.
Château de Fontainebleau – salle de la Belle Cheminée et tout au long du circuit de visite Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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