Rencontre d’auteur Renée Martinet Médiathèque Bressuire
Rencontre d’auteur Renée Martinet Médiathèque Bressuire samedi 27 juin 2026.
Bressuire
Rencontre d’auteur Renée Martinet
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Renée Martinet partagera sa passion de l’écriture autour de son dernier ouvrage pour enfants et fera une lecture de son album Couleurs en Goguette .
Possibilité de dédicaces.
Tout public, sur réservation. .
Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr
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English : Rencontre d’auteur Renée Martinet
L’événement Rencontre d’auteur Renée Martinet Bressuire a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bocage Bressuirais
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