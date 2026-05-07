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Rencontre d’auteur Renée Martinet Médiathèque Bressuire

Rencontre d’auteur Renée Martinet Médiathèque Bressuire

Rencontre d’auteur Renée Martinet Médiathèque Bressuire samedi 27 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 8 Place du 5 Mai

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Bressuire

Rencontre d’auteur Renée Martinet

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Renée Martinet partagera sa passion de l’écriture autour de son dernier ouvrage pour enfants et fera une lecture de son album Couleurs en Goguette .
Possibilité de dédicaces.
Tout public, sur réservation.   .

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27  mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

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English : Rencontre d’auteur Renée Martinet

L’événement Rencontre d’auteur Renée Martinet Bressuire a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bocage Bressuirais

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