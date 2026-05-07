Rencontre d’auteur Renée Martinet Médiathèque Bressuire

Bressuire

Rencontre d’auteur Renée Martinet

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Renée Martinet partagera sa passion de l’écriture autour de son dernier ouvrage pour enfants et fera une lecture de son album Couleurs en Goguette .

Possibilité de dédicaces.

Tout public, sur réservation. .

Médiathèque 8 Place du 5 Mai Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 29 27 mediatheque.bressuire@agglo2b.fr

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English : Rencontre d’auteur Renée Martinet

L’événement Rencontre d’auteur Renée Martinet Bressuire a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Bocage Bressuirais