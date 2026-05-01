Rencontre d’auteur Médiathèque Riscle

Riscle

Rencontre d’auteur

Médiathèque 5 Rue du Château Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre des rencontres littéraires de Nogaro, venez à la rencontre de l’écrivain Sacha Bertrand pour un moment d’échange sur son roman 11h02 le vent se lève, un roman d’apprentissage féroce et une ode à la vie sauvage .

Un véritable espace d’expression libre et d’interactions autour de la littérature.

.

Médiathèque 5 Rue du Château Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Les rencontres littéraires de Nogaro, come and meet writer Sacha Bertrand for a chat about his novel 11h02 le vent se lève, a ferocious novel of learning and an ode to wild life .

A genuine space for free expression and interaction around literature.

L’événement Rencontre d’auteur Riscle a été mis à jour le 2026-05-07 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65