Rencontre dédicace avec Christophe Wojcik Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Rencontre dédicace avec Christophe Wojcik

Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

A l’occasion d’une nouvelle édition du Cercle Polar, club de lecture consacré aux romans policiers, la médiathèque accueille l’auteur Christophe Wojcik pour ses 3 ouvrages Le portable service après mort cent minutes de silence ….

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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

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English :

For a new edition of the Cercle Polar, a reading club devoted to crime novels, the media library welcomes author Christophe Wojcik for his 3 books Le portable service après mort cent minutes de silence ….

L’événement Rencontre dédicace avec Christophe Wojcik Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme