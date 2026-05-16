Rencontre dédicace avec Christophe Wojcik Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère
Rencontre dédicace avec Christophe Wojcik Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere Romans-sur-Isère jeudi 18 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Rencontre dédicace avec Christophe Wojcik
Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
A l’occasion d’une nouvelle édition du Cercle Polar, club de lecture consacré aux romans policiers, la médiathèque accueille l’auteur Christophe Wojcik pour ses 3 ouvrages Le portable service après mort cent minutes de silence ….
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Médiathèque Simone de Beauvoir Espace Ephemere 20 rue de la République Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
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English :
For a new edition of the Cercle Polar, a reading club devoted to crime novels, the media library welcomes author Christophe Wojcik for his 3 books Le portable service après mort cent minutes de silence ….
L’événement Rencontre dédicace avec Christophe Wojcik Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-16 par Valence Romans Tourisme
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