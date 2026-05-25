Rencontre-dédicace avec Jacques Vassal Avoir 20 ans dans les oreilles Librariá occitana Limoges
Rencontre-dédicace avec Jacques Vassal Avoir 20 ans dans les oreilles Librariá occitana Limoges vendredi 19 juin 2026.
Limoges
Rencontre-dédicace avec Jacques Vassal Avoir 20 ans dans les oreilles
Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19 19:45:00
Date(s) :
2026-06-19
Pionnier du journalisme musical en France au sein du mensuel Rock&Folk puis de l’édition de livres sur la musique, Jacques Vassal est un spécialiste de la musique populaire, du folklore anglo-saxon et de la chanson francophone. De passage en Limousin, il vient nous parler de son dernier livre Avoir 20 ans dans les oreilles aux éditions Les Fondeurs de Briques. Et en particulier de cette période de la fin des années 1960, à laquelle il s’intéresse à l’effervescence des musiques folk en France et au Québec, et à leurs diverses expressions régionales, dont la musique occitane. Avec la participation de Françoise Étay. Ethnomusicologue, elle s’est particulièrement intéressée au mouvement folk américain, à son influence en France et aux débuts du revivalisme.
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces.
Tout public, ouvert à tous. En français. Nb de places limité, pensez à réserver. .
Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 06 44 libraria.occitana@ieo-lemosin.org
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English : Rencontre-dédicace avec Jacques Vassal Avoir 20 ans dans les oreilles
L’événement Rencontre-dédicace avec Jacques Vassal Avoir 20 ans dans les oreilles Limoges a été mis à jour le 2026-05-25 par Terres de Limousin
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