Rencontre dédicace avec Laurine Roux Bibliothèque municipale Fumel
Rencontre dédicace avec Laurine Roux Bibliothèque municipale Fumel samedi 30 mai 2026.
Fumel
Rencontre dédicace avec Laurine Roux
Bibliothèque municipale 15 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La bibliothèque est heureuse de recevoir Laurine Roux, pour une rencontre/dédicace autour de ses romans et en particulier son dernier, Trois fois la colère .
Plus de renseignements par téléphone. .
Bibliothèque municipale 15 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 73
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English :
L’événement Rencontre dédicace avec Laurine Roux Fumel a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée du Lot et Garonne
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