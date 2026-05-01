Rencontre dédicace avec Laurine Roux Bibliothèque municipale Fumel

Fumel

Rencontre dédicace avec Laurine Roux

Bibliothèque municipale 15 Place du Château Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La bibliothèque est heureuse de recevoir Laurine Roux, pour une rencontre/dédicace autour de ses romans et en particulier son dernier, Trois fois la colère .

Plus de renseignements par téléphone. .

Bibliothèque municipale 15 Place du Château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 59 73

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English :

L’événement Rencontre dédicace avec Laurine Roux Fumel a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée du Lot et Garonne