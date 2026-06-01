Rencontre-Dédicace Martine Pilarczyk Le Crotoy
Rencontre-Dédicace Martine Pilarczyk Le Crotoy samedi 27 juin 2026.
Le Crotoy
Rencontre-Dédicace Martine Pilarczyk
1 parking Jules Verne Le Crotoy Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Originaire du Valenciennois, Martine Pilarczyk s’est récemment installée en Baie de Somme.
Auteure de romans régionaux, elle s’attache à raconter des histoires dans lesquelles chacun peut se projeter. Ses personnages nous ressemblent, ce qui les rend réalistes et attachants.
Grâce à ses histoires vous allez parcourir l’Aveyron, la Lozère, l’Indre et Loire, le Cotentin et même la Turquie.
Passionnée de musique, elle porte une attention particulière à la bande-son de ses romans.
Bibliographie
Des galets pour tout héritage.
Comme un bruissement d’elles.
Pour le bonheur d’Antoine.
Du miel aux épices.
Toute une vie sans toi…: De l’Ostal à l’Escura
Originaire du Valenciennois, Martine Pilarczyk s’est récemment installée en Baie de Somme.
Auteure de romans régionaux, elle s’attache à raconter des histoires dans lesquelles chacun peut se projeter. Ses personnages nous ressemblent, ce qui les rend réalistes et attachants.
Grâce à ses histoires vous allez parcourir l’Aveyron, la Lozère, l’Indre et Loire, le Cotentin et même la Turquie.
Passionnée de musique, elle porte une attention particulière à la bande-son de ses romans.
Bibliographie
Des galets pour tout héritage.
Comme un bruissement d’elles.
Pour le bonheur d’Antoine.
Du miel aux épices.
Toute une vie sans toi…: De l’Ostal à l’Escura .
1 parking Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France
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English :
Originally from the Valenciennes region, Martine Pilarczyk recently moved to the Baie de Somme.
As a writer of regional novels, she strives to tell stories that everyone can relate to. Her characters are like us, which makes them realistic and endearing.
Thanks to her stories, you’ll travel to Aveyron, Lozère, Indre et Loire, Cotentin and even Turkey.
A passionate music fan, she pays particular attention to the soundtrack of her novels.
Bibliography
Des galets pour tout héritage.
Comme un bruissement d’elles.
For Antoine’s happiness.
Honey with spices.
A whole life without you..: From the Ostal to the Escura
L’événement Rencontre-Dédicace Martine Pilarczyk Le Crotoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre
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