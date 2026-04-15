Rencontre ECHO avec Laélia VERON & Guillaume FONDU, Station Ausone, Bordeaux

Rencontre ECHO avec Laélia VERON & Guillaume FONDU Mardi 21 avril, 18h00 Station Ausone Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T19:00:00+02:00

Rencontrez Laélia Véron et Guillaume Fondu, à l’occasion d’une rencontre exceptionnelle autour de leurs travaux sur la langue, ses usages et ses enjeux dans notre société.

Une plongée passionnante au cœur du langage pour mieux comprendre comment les mots façonnent nos représentations, nos débats et nos rapports sociaux. Entre linguistique, politique et culture, cette rencontre éclaire les grandes questions contemporaines autour de la langue.

Peut-on vraiment “mal parler” ? La langue est-elle neutre ? Et en quoi les mots que nous utilisons influencent-ils notre manière de penser et de vivre ensemble ? Une exploration accessible et stimulante de ces enjeux essentiels.

RDV mardi 21 avril à la Station Ausone à Bordeaux de 18h à 19h, ou en direct sur la chaine YouTube de la librairie Mollat et le compte Facebook de Cap Sciences (le replay sera disponible sur YouTube).

Station Ausone 8 rue de la vieille tour, bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cap-sciences.net/au-programme/evenement/grand-public/rencontre-echo-laelia-veron-guillaume-fondu/ »}]

Rencontrez Laélia Veron, linguiste, stylisticienne et enseignante-chercheuse et Guillaume Fondu, docteur en philosophie, autour de leur dernier livre «T’es sérieuse ?:problèmes politiques de l’ironie»