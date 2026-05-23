Rencontre entre Bach et Liszt Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Rencontre entre Bach et Liszt Place de l’Église Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe samedi 23 mai 2026.
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Rencontre entre Bach et Liszt
Place de l’Église Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Né à Rome, Riccardo Spezia a commencé la musique par le violon dès l’âge de 8 ans. Très vite, la musique prend une place essentielle dans sa vie, parallèlement à ses études scientifiques à Rome. C’est à ce moment qu’il découvre le chant classique et qu’il commence à chanter dans des chœurs, jusqu’à ce que le chant devienne central et qu’il se passionne pour la musique ancienne, du Moyen-Âge au Baroque. Il devient ensuite chef d’un ensemble spécialisé dans la musique de la Renaissance à Rome. Depuis 2017, Riccardo Spezia dirige la Chorale populaire de Paris, ainsi que l’ensemble Névtelen, composé d’une quinzaine de musiciens et chanteurs et dirigé conjointement par Ugo Boscain et Riccardo Spezia.
Le 23 mai à 17 h, Riccardo Spezia propose, avec son ensemble musical Névtelen, un concert de deux sommets de la ‘’musique chorale’’ Jesu, Meine Freude (BWV 227) Johann Sebastian Bach -, et Via Crucis Franz Liszt. .
Place de l’Église Eglise Saint Symphorien Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 77 46 info@association-acp.fr
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English : Rencontre entre Bach et Liszt
L’événement Rencontre entre Bach et Liszt Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-05-20 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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