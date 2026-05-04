Rencontre entre Mai-Thu Perret, Anne Dressen et Ida Soulard Centre culturel suisse Paris Paris
Rencontre entre Mai-Thu Perret, Anne Dressen et Ida Soulard Centre culturel suisse Paris Paris mardi 12 mai 2026.
MAI-THU PERRET
Née en 1976 à Genève, Mai-Thu Perret étudie la littérature anglaise à l’Université de Cambridge avant d’intégrer le Whitney Independent Study Program à New York. Depuis le début des années 2000, son travail artistique est présenté à l’international, en solo comme dans des expositions collectives, au sein de nombreuses galeries et institutions. Elle a exposé entre autres à la Renaissance Society (Chicago), au Nasher Sculpture Center (Dallas), à Spike Island (Bristol), au MAMCO (Genève) et au Swiss Institute (Rome). Son oeuvre a également été présentée à la Biennale de Lyon (2007) et la Biennale de Venise (2011). Depuis 2008, elle enseigne à la HEAD – Genève. En 2026, elle exposera au MASI (Lugano), au Consortium Museum (Dijon) ainsi qu’à la Plataforma Arte Contemporaneo (Guadalajara).
ANNE DRESSEN
Anne Dressen (née en 1976 à Paris) est commissaire d’exposition à l’ARC (Animation-Recherche-Confrontation), le département contemporain du Musée d’art moderne de Paris. Ses expositions interrogent les pratiques artistiques officieuses ou périphériques au regard des beaux-arts, notamment autour du son et du clip vidéo, de la copie et de la reproduction, de l’artisanat et du décoratif, ou encore de la pornographie, en lien étroit avec les études culturelles, postcoloniales et de genre.
IDA SOULARD
Ida Soulard est docteure en histoire de l’art (ENS / Université PSL) et curatrice indépendante. Elle est co-directrice de Glass Bead, une plateforme de recherche et une revue artistique, en ligne et bilingue.
Rencontre entre l’artiste et Anne Dressen et Ida Soulard, deux des autrices de la nouvelle monographie Mai-Thu Perret : Grammar & Glamour publiée par JRP|Editions.
Le mardi 12 mai 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-12T22:00:00+02:00
fin : 2026-05-12T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T20:00:00+02:00
Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris
https://ccsparis.com/evenements/rencontre-entre-mai-thu-perret-anne-dressen-ida-soulard/ https://www.facebook.com/ccsparis https://www.facebook.com/ccsparis
Afficher la carte du lieu Centre culturel suisse Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Découvrez comment l’Intelligence artificielle peut booster votre activité artisanale !, Visioconférence, Paris 4 mai 2026
- Concert des professeurs et étudiants Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris 4 mai 2026
- Imaginaires Romantiques par le Quatuor Våren Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret Paris 5 mai 2026
- Frenzee • Amantique • Blast Candy SUPERSONIC Paris 5 mai 2026
- Cédric Djedje – Vielleicht Centre culturel suisse. Paris Paris 5 mai 2026