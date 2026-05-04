Rencontre entre Mai-Thu Perret, Anne Dressen et Ida Soulard Centre culturel suisse Paris Paris

MAI-THU PERRET

Née en 1976 à Genève, Mai-Thu Perret étudie la littérature anglaise à l’Université de Cambridge avant d’intégrer le Whitney Independent Study Program à New York. Depuis le début des années 2000, son travail artistique est présenté à l’international, en solo comme dans des expositions collectives, au sein de nombreuses galeries et institutions. Elle a exposé entre autres à la Renaissance Society (Chicago), au Nasher Sculpture Center (Dallas), à Spike Island (Bristol), au MAMCO (Genève) et au Swiss Institute (Rome). Son oeuvre a également été présentée à la Biennale de Lyon (2007) et la Biennale de Venise (2011). Depuis 2008, elle enseigne à la HEAD – Genève. En 2026, elle exposera au MASI (Lugano), au Consortium Museum (Dijon) ainsi qu’à la Plataforma Arte Contemporaneo (Guadalajara).

ANNE DRESSEN

Anne Dressen (née en 1976 à Paris) est commissaire d’exposition à l’ARC (Animation-Recherche-Confrontation), le département contemporain du Musée d’art moderne de Paris. Ses expositions interrogent les pratiques artistiques officieuses ou périphériques au regard des beaux-arts, notamment autour du son et du clip vidéo, de la copie et de la reproduction, de l’artisanat et du décoratif, ou encore de la pornographie, en lien étroit avec les études culturelles, postcoloniales et de genre.

IDA SOULARD

Ida Soulard est docteure en histoire de l’art (ENS / Université PSL) et curatrice indépendante. Elle est co-directrice de Glass Bead, une plateforme de recherche et une revue artistique, en ligne et bilingue.

Rencontre entre l’artiste et Anne Dressen et Ida Soulard, deux des autrices de la nouvelle monographie Mai-Thu Perret : Grammar & Glamour publiée par JRP|Editions.

Le mardi 12 mai 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-12T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-12T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-12T19:00:00+02:00_2026-05-12T20:00:00+02:00

Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

https://ccsparis.com/evenements/rencontre-entre-mai-thu-perret-anne-dressen-ida-soulard/ https://www.facebook.com/ccsparis https://www.facebook.com/ccsparis



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