Rencontre entre un archiviste et un restaurateur de documents, Archives communales, Colombes

Informations pratiques

Rencontre entre un archiviste et un restaurateur de documents Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives communales Hauts-de-Seine

Sans réservation ; présentation toutes les 30 minutes à partir de 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez à la rencontre de deux acteurs de la préservation du patrimoine écrit, l’archiviste et le restaurateur de document.

Avec présentation de documents d’archives issus du fonds des Archives communales.

Par le service Archives et Valorisation du patrimoine et la société Filigrane

Archives communales 14-16 place Henri Neveu 92700 Colombes Colombes 92700 Hauts-de-Seine Île-de-France http://www.colombes.fr Lieu de conservation et de consultation des archives administratives de la ville, à finalité de recherche sur l’histoire locale. Mise à disposition de documents papiers, numérisés ou microfilms et documents iconographiques. SNCF Gare de Colombes centre / Bus 166, 378, 304 arrêt Mairie de Colombes

Conférence

© Archives de la Ville de Colombes