Rencontre et dédicaces avec l’illustrateur Michel Montheillet Librairie Le Petit Pois Manosque
vendredi 25 septembre 2026 · Librairie Le Petit Pois · Manosque
Informations pratiques
Manosque
Rencontre et dédicaces avec l’illustrateur Michel Montheillet
Librairie Le Petit Pois 3 place du terreau Manosque Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 10:00:00
fin : 2026-09-26 13:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26
Rencontre et dédicaces avec l’illustrateur Michel Montheillet pour sa BD 1991 .
Librairie le Petit Pois, en partenariat avec l’association Eïkôndôlon.
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Librairie Le Petit Pois 3 place du terreau Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 20 46 34 eikondolon@gmail.com
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English :
Meet-and-greet and book signing with illustrator Michel Montheillet for his comic book 1991.
Le Petit Pois Bookstore, in partnership with the E%EFk%F4nd%F4lon association.
L’événement Rencontre et dédicaces avec l’illustrateur Michel Montheillet Manosque a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque
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