Informations pratiques

Manosque

Rencontre et dédicaces avec l’illustrateur Michel Montheillet

Librairie Le Petit Pois 3 place du terreau Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 10:00:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-25 2026-09-26

Rencontre et dédicaces avec l’illustrateur Michel Montheillet pour sa BD 1991 .

Librairie le Petit Pois, en partenariat avec l’association Eïkôndôlon.

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Librairie Le Petit Pois 3 place du terreau Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 20 46 34 eikondolon@gmail.com

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English :

Meet-and-greet and book signing with illustrator Michel Montheillet for his comic book 1991.

Le Petit Pois Bookstore, in partnership with the E%EFk%F4nd%F4lon association.

L’événement Rencontre et dédicaces avec l’illustrateur Michel Montheillet Manosque a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque