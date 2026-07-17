Rencontre interprofessionelle – Ouvrons les métiers de la fabrique de la ville à plus de diversité, Université d’Angers – SUIO-IP La Passerelle, Angers
mardi 13 octobre 2026 · Université d'Angers - SUIO-IP La Passerelle · Angers
Informations pratiques
Rencontre interprofessionelle – Ouvrons les métiers de la fabrique de la ville à plus de diversité Mardi 13 octobre, 13h30 Université d’Angers – SUIO-IP La Passerelle Maine-et-Loire
Rencontre gratuite, ouverte à tout·e professionnel·le intéressé·e sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T13:30:00+02:00 – 2026-10-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-13T13:30:00+02:00 – 2026-10-13T17:30:00+02:00
[Nouvelle date pour cet évènement initialement prévu le 23 juin 2026 !]
Parce que la ville et les territoires sont aménagés à l’image de celles et ceux qui les conçoivent, les enjeux de diversités de celles et ceux qui « fabriquent » la ville sont fondamentaux.
Comment créer des villes et des territoires inclusifs et accueillants pour toutes et tous, si la diversité des personnes qui habitent ou pratiquent les espaces n’est pas représentée parmi les professionnel·les qui imaginent ces lieux de vie ?
Encourager plus de diversités, c’est soutenir de nouvelles pratiques professionnelles, plus inclusives et égalitaires, c’est favoriser plus de regards et expériences qui enrichissent la fabrique de la ville, son expression, sa production, son appropriation. Mais comment faire ?
Favoriser plus de diversités, c’est questionner l’égalité femmes-hommes, et plus largement les enjeux de genre, les discriminations liées à la couleur de peau, l’origine sociale ou géographique, la place des personnes handicapées. Y sommes-nous prêt·es.
L’objectif de cet évènement est de se rencontrer et d’échanger entre élu·es, agent·es de collectivités, acteur·ices de l’enseignement et professionnel·les de la construction et l’aménagement, afin d’identifier et bâtir de nouvelles voies visant à ouvrir davantage les métiers de la ville à plus de diversités. Nous vous attendons nombreuses et nombreux !
Pré-programme :
13h30 – Accueil café
14h-15h – Table ronde : regards croisés entre chercheur·es, praticien·nes et enseignant·es
15h-16h30 – Échanges thématiques en petits groupes
16h30 – Présentation du dispositif Vis ma ville et rencontre avec les lycéen·nes impliqué·es
17h – Restitution des échanges
17h30 – Pot de conclusion et fin de la rencontre
Lieu : Université d’Angers, SUIO-IP La Passerelle
Université d’Angers – SUIO-IP La Passerelle 2 rue joseph lakanal 49 angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/8rXWizmbyoExf8ncA »}]
Afin de questionner et bâtir de nouvelles voies visant à ouvrir davantage les métiers de la ville à plus de diversités, les associations Résovilles, Vis ma ville et Ardepa organisent une rencontre.
Ardepa
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