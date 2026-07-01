Rencontre « La photographie aux Archives départementales », Archives départementales, La Rochelle

Informations pratiques

Rencontre « La photographie aux Archives départementales » Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Archives départementales Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation. Limité a 10 personnes par atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Rencontre « La photographie aux Archives départementales »

Découvrez quelques photographies remarquables conservées aux Archives départementales et échangez avec un archiviste autour de leur identification, de leur description et de leur conservation dans un service public d’archives.

Horaires : 14h et 16h.

Durée : environ 45 minutes.

Capacité : 10 personnes par séance.

Réservation obligatoire sur le site des Archives départementales, à partir de début septembre.

Archives départementales 35 Rue François de Vaux de Foletier, 17000 La Rochelle, France La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0546451777 https://archives.charente-maritime.fr [{« type »: « link », « value »: « https://archives.charente-maritime.fr/ »}] Les Archives départementales sont un service du département de la Charente-Maritime. Elles ont pour missions de conseiller, collecter, classer, communiquer et valoriser les archives constituées dans le département.

Créées en 1796, Les Archives départementales sont aujourd’hui placées sous l’autorité conjointe des Présidents des Conseils départementaux et des préfets. Dès l’origine, elles doivent permettre aux citoyens de faire valoir leurs droits et d’assurer la continuité de la gestion publique. Leur utilité s’étend à la documentation historique et à la recherche. Station de bus à 2 minutes à pied du site, Ligne Illico 3, arrêt EIGSI ou Maison de la Charente-Maritime

Rencontre « La photographie aux Archives départementales »