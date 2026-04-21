Rencontre-lecture avec Agnès Desarthes Librairie l’Apothicaire La Souterraine

La Souterraine

Rencontre-lecture avec Agnès Desarthes

Librairie l’Apothicaire 29 Place du Marché La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Présentation par l’autrice de son ouvrage L’oreille absolue paru aux Editions de l’Olivier.

Événement gratuit et sur réservation au 05.55.41.00.19 ou bien par courriel à l’adresse contact@librairielapothicaire.fr .

Librairie l’Apothicaire 29 Place du Marché La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 00 19 contact@librairielapothicaire.fr

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English : Rencontre-lecture avec Agnès Desarthes

L’événement Rencontre-lecture avec Agnès Desarthes La Souterraine a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays Sostranien