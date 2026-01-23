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Rencontre / L’Enfance de l’art Comédie CDN de Reims Reims

jeudi 5 novembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Comédie CDN de Reims
Adresse
3 Chaussée Bocquaine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Rencontre / L’Enfance de l’art

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 18:30:00
fin : 2026-11-05 19:15:00

Date(s) :
2026-11-05

Tout public
L’Enfance de l’art
Autour du spectacle À la renverse
avec Boutaïna El Fekkak et les élèves de la Classe

Partager les questionnements des jeunes acteurs et actrices en formation de la Classe de la Comédie, confrontés à l’expérience d’interprètes et de metteurs en scène de la saison.

Date jeudi 05 novembre 18h30
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public
Durée 45 min
Infos+
ECHOSMÉDIE Les podcasts de la Comédie https://www.echosmedie.fr/
(Re)découvrez les rencontres des saisons précédentes sur la plateforme
Plusieurs podcasts sont disponibles avec Laurent Poitreneaux, Catherine Ferran, Évelyne Didi, Philipe Duclos, Vladislav Galard, Judith Henry, Koen de Sutter et Dominique Reymond.   .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Rencontre / L’Enfance de l’art

L’événement Rencontre / L’Enfance de l’art Reims a été mis à jour le 2026-07-07 par ADT de la Marne

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