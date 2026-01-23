Rencontre / L’Enfance de l’art Comédie CDN de Reims Reims
jeudi 17 décembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims
Informations pratiques
Reims
Rencontre / L’Enfance de l’art
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 17:45:00
fin : 2026-12-17 18:30:00
Date(s) :
2026-12-17
Tout public
L’Enfance de l’art
Autour du spectacle La chambre de l’écrivain
Avec Marcel Bozonnet et les élèves de la Classe
Partager les questionnements des jeunes acteurs et actrices en formation de la Classe de la Comédie, confrontés à l’expérience d’interprètes et de metteurs en scène de la saison.
Date jeudi 17 décembre 17h45
Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public
Durée 45 min
Infos+
ECHOSMÉDIE Les podcasts de la Comédie
(Re)découvrez les rencontres des saisons précédentes sur la plateforme https://www.echosmedie.fr/
Plusieurs podcasts sont disponibles avec Laurent Poitreneaux, Catherine Ferran, Évelyne Didi, Philipe Duclos, Vladislav Galard, Judith Henry, Koen de Sutter et Dominique Reymond. .
Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Rencontre / L’Enfance de l’art
L’événement Rencontre / L’Enfance de l’art Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne
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