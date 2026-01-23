Rencontre / L’Enfance de l’art Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Rencontre / L’Enfance de l’art

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 17:45:00

fin : 2026-12-17 18:30:00

Date(s) :

2026-12-17

Tout public

L’Enfance de l’art

Autour du spectacle La chambre de l’écrivain

Avec Marcel Bozonnet et les élèves de la Classe

Partager les questionnements des jeunes acteurs et actrices en formation de la Classe de la Comédie, confrontés à l’expérience d’interprètes et de metteurs en scène de la saison.

Date jeudi 17 décembre 17h45

Lieu Comédie (Petite salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public

Durée 45 min

Infos+

ECHOSMÉDIE Les podcasts de la Comédie

(Re)découvrez les rencontres des saisons précédentes sur la plateforme https://www.echosmedie.fr/

Plusieurs podcasts sont disponibles avec Laurent Poitreneaux, Catherine Ferran, Évelyne Didi, Philipe Duclos, Vladislav Galard, Judith Henry, Koen de Sutter et Dominique Reymond. .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Rencontre / L’Enfance de l’art

L’événement Rencontre / L’Enfance de l’art Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne