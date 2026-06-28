Rencontre – Les champignons : qu’ont-ils à nous apprendre ? Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Et si les champignons étaient les véritables héros du monde vivant ?

Ce que nous apercevons en forêt n’est en réalité que la partie visible d’un univers immense et méconnu. Sous nos pieds s’étend un réseau souterrain de filaments microscopiques : le mycélium. Cette toile vivante relie les plantes entre elles, recycle la matière organique et participe activement au fonctionnement des écosystèmes. Mycologue et botaniste de renommée internationale, Marc-André Selosse nous invite à découvrir ce monde invisible dont dépend une grande partie du vivant. Dans un seul hectare de forêt, la masse totale des champignons présents dans le sol et les plantes peut représenter l’équivalent d’une vingtaine de vaches. Leur rôle est fondamental : sans eux, près de huit plantes sur dix ne pourraient survivre. Et pour l’être humain ? Les bactéries qui tapissent nos intestins favorisent le processus de digestion, elles nous soignent, nous permettent de manger et même de respirer. Le champignon est aussi une source d’inspiration : il joue un rôle crucial dans la nutrition des végétaux et le stockage du carbone et ouvre ainsi la voie à des solutions innovantes en matière d’agriculture, et plus largement pour répondre aux grands défis environnementaux de notre époque.

Marc-André Selosse est professeur au Muséum national d’Histoire naturelle au sein du laboratoire ISYEB (MNHN, CNRS, Sorbonne Université, EPHE et Université des Antilles). Mycologue et botaniste, ses recherches se concentrent sur l’écologie et l’évolution des symbioses. Il est notamment spécialiste des symbioses mycorhiziennes, ces associations remarquables qui unissent les champignons du sol aux racines des plantes. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, éditeur de quatre revues scientifiques internationales, membre de l’Académie d’agriculture de France et président de la Fédération Biogée, qui fédère les acteurs en lien avec les sciences et technologies du vivant, des sciences de la Terre et de l’environnement.

Portrait du Professeur Marc-André Selosse ; Crédits : Institut Universitaire de France

RENCONTRE PROPOSÉE EN PARTENARIAT AVEC SORBONNE UNIVERSITÉ

Logo Sorbonne Université ; Crédits : Sorbonne Université

Dans le cadre de l’Automne de la science 2026, venez à la rencontre du Professeur Marc-André Selosse, mycologue et botaniste. Découvrez avec lui le monde fascinant du mycélium et son rôle primordial pour l’ensemble du vivant.

Le vendredi 18 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T19:00:00+02:00_2026-09-18T20:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



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